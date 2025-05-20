CHP’nin her hafta farklı bir şehirde gerçekleştirmeyi planladığı demokrasi mitinglerinin ilkinde konuşan Özgür Özel, meydanda toplanan kalabalığı selamlayarak, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" ifadelerini kullandı. Özel’in bu açıklaması, mitinge dair katılım sayısında dikkat çekici bir farkı da beraberinde getirdi.

Katılım Sayısında Büyük Fark

Özel’in “2 milyon” kişi dediği mitinge dair, emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise katılım sayısı 70 bin civarındaydı. Bu büyük fark, miting sonrası kamuoyunda tartışma konusu oldu. Katılımın gerçek sayısına dair değerlendirmeler farklılık gösterse de, mitingin yarattığı siyasi atmosfer göz ardı edilemeyecek ölçüde dikkat çekiciydi.

“Terörsüz ve Demokratik Türkiye” Vurgusu

Mitingde yaptığı konuşmada hem demokrasi hem de terörle mücadele vurgusu yapan Özel, Türkiye’nin tüm vatandaşları için eşitlik ve adalet temelinde bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. "Terörsüz bir Türkiye, Türk’ün de, Kürt’ün de, Pomak’ın da yüzünü güldürür" diyen CHP lideri, şeffaf ve demokratik bir zeminde çözüm arayışının önemine dikkat çekti.

Ayrıca tutuklu bulunan bazı siyasi ve sivil isimlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Özel, "Kayyum atamalarına son verin, yargılamaları tutuksuz yapın, demokratik zemine dönün" çağrısında bulundu.

Seda Kaya Ösen'e CHP Rozeti

Mitingde ayrıca önemli bir gelişme daha yaşandı. DEVA Partisi’nden İzmir Milletvekili olarak seçilen ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ederek CHP'ye katılan Seda Kaya Ösen’e rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Miting, CHP’nin önümüzdeki dönemde sürdüreceği demokrasi mitinglerinin ilk halkası olurken, hem katılım sayısı hem de yapılan siyasi açıklamalar uzun süre konuşulacağa benziyor.