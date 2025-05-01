Nasıl Bir Ekonomi gazetesine konuşan Avdagiç, 2023 yılında turistlerin İstanbul'da en çok şikayet ettiği konunun taksiler olduğunu, ancak 2024 itibarıyla gastronomi fiyatlarının bu şikayetlerin başına yerleştiğini söyledi.

“Yaptığımız anketlerde, turistlerin İstanbul’da yemek yeme maliyetlerinden ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu ortaya çıkıyor,” diyen Avdagiç, bu durumun İstanbul’un turizmdeki rekabetçiliğini zedelediğine dikkat çekti. “Türk mutfağı bizim en güçlü markalarımızdan biri. Ancak bu değeri yüksek fiyatlarla gölgede bırakıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Artan kira, enerji ve operasyonel maliyetlerin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu kabul eden Avdagiç, buna rağmen gastronomi sektöründe dengeli fiyat politikalarının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi: “Leziz Türk yemeklerini, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak Türk gastronomisinin küresel rekabetteki yerini güçlendirir.”

Avdagiç’e göre, gastronomideki bu fiyat artışı yalnızca yemek sektörünü değil, otellerden perakendeye kadar turizme dayalı tüm sektörleri etkiliyor. “Lüks turistin İstanbul’dan uzaklaşması demek, tax free (gümrüksüz) alışverişlerdeki kayıplar, otellerdeki doluluk oranlarının düşmesi ve kent ekonomisinin bütününün zarar görmesi demek,” dedi.

Son olarak Avdagiç, küresel ekonomik gelişmelerin ve Türkiye’ye etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine değinerek, İstanbul’un turizmdeki avantajlarını koruyabilmesi için fiyat politikalarında dengeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.