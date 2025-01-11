Asgari Ücretin Üzerinde Zam Planları Artıyor

Eleman.net'in anketinde işverenlerin yüzde 61’i, 2025 yılı için belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücretten memnun olmadıklarını belirtti. İşverenlerin yüzde 43’ü ise asgari ücretin zam oranının üzerinde maaş artışı yapmayı düşündüklerini ifade etti. Ankette yer alan “Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 39'u "Evet" cevabını verirken, yüzde 61'i "Hayır" yanıtını verdi.

İşverenlerin Yüzde 25’i Karar Vermedi

Ankette, “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü "Evet" cevabını verirken, yüzde 32’si olumsuz yanıt verdi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti.

Ekstra Destek Arayışında Olan İşverenler

Anket sonuçlarına göre, işverenler sadece maaş artışıyla yetinmiyor. Çalışanlarını enflasyona karşı korumak için alternatif destekler arayışında. İşverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ise ikramiye gibi yan haklar sunmayı planladıklarını belirtirken, yüzde 56’sı henüz bir plan yapmadıklarını ifade etti.

Yıl Ortasında Zam Beklentisi Düşük

Yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı olup olmayacağı sorusuna ise işverenlerin yüzde 67’si "Hayır" yanıtını verdi. Bu, çalışanlar için ek bir zam beklentisinin düşük olduğunu gösteriyor.

"Çalışanları Enflasyona Karşı Koruma Zorunlu"

Eleman.net CEO’su Levent Dicle, anket sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede, işverenlerin çalışanlarını enflasyona karşı desteklemeleri gerektiğini vurguladı. Dicle, "Bu yıl işveren ve çalışan arasındaki uyum alım gücüne bağlı olacak. Temel ihtiyaçlarda ciddi artışların yaşanması, çalışanların daha yüksek zam taleplerine neden olacaktır. Bu talepler karşılanmadığında ise çalışanlar iş değiştirme eğiliminde olabilir. İşverenlerin, hem maaş artışı hem de ek faydalar ile çalışanlarını desteklemeleri gerekiyor. Aksi takdirde işletmelerin verimliliği düşebilir ve kalifiye çalışan kaybı yaşanabilir" dedi.

2025 yılında özel sektörde maaş artışları ve enflasyon karşısında alınacak önlemler, işverenlerin ve çalışanların gelecekteki ilişkilerini şekillendirecek önemli faktörlerden biri olacak gibi görünüyor.