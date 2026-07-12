İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek için sahillere yöneldi. Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda kişi, kentin en çok tercih edilen plajlarından biri olan Silivri Kumluk Plajı'na akın etti.

Sabah saatlerinden itibaren plaja gelen vatandaşlar, denize girerek ve sahilde vakit geçirerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı. Plajın büyük bölümünde yoğunluk oluşurken, sahil boyunca hareketlilik gün boyu devam etti.

Kimi vatandaşlar denizin serin sularında yüzmeyi tercih ederken, kimi aileler ise şemsiye ve şezlonglarıyla sahilde vakit geçirdi. Çocuklar kumsalda oyun oynarken, bazı tatilciler güneşlenerek hafta sonunun tadını çıkardı.

Sıcak havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte Silivri Kumluk Plajı'nda oluşan yoğunluk havadan da dikkat çekerken, sahil şeridi gün boyunca tatilcilerle dolup taştı. Yetkililer ise vatandaşlara güneşin en etkili olduğu saatlerde uzun süre güneş altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.