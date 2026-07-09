OYAK Pazarlama, turizm hizmetlerini tek çatı altında toplayan yeni dijital platformunu kullanıcıların hizmetine sundu. OYAK’ın 2030 vizyonu doğrultusunda geliştirilen "www.oyakturizm.com.tr" web sitesi Temmuz ayı itibarıyla erişime açıldı.

Yeni dijital platform; uçak bileti, otel rezervasyonu, transfer hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı tur seçeneklerini bir araya getiriyor. Platform üzerinden OYAK üye ve çalışanlarının yanı sıra tüm misafirlere seyahat planlama süreçlerini kolaylaştıran entegre bir hizmet sunuluyor.

Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine alan ve değişime uyum sağlamayı hedefleyen OYAK Pazarlama, bu projeyle dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda önemli bir adımı hayata geçirmiş oldu.

“Dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı”

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, yeni platformun kurumun geleceğe yönelik dönüşüm vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Dijitalleşmeyi müşterilere daha hızlı, erişilebilir ve bütüncül bir hizmet sunmanın temel unsuru olarak gördüklerini vurgulayan Yenilmez, şunları kaydetti:

“OYAK Turizm’in yeni dijital platformu, bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Ekibimizin çalışmalarıyla hayata geçen bu proje, dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşıdır. Önümüzdeki dönemde de teknoloji odaklı yatırımlarımızla paydaşlarımıza değer katmayı ve seyahat deneyimini sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz.”