En büyük yükseliş, sahte bungalov ilanlarıyla yapılan dolandırıcılık iddialarında görülürken, araç kiralama, otel rezervasyonu ve ulaşım hizmetleri de şikayetlerin yoğunlaştığı alanlar arasında yer aldı.

Yaz tatili hazırlıkları hız kazanırken, tüketicilerin karşılaştığı mağduriyetler de artıyor. Şikayetvar tarafından açıklanan verilere göre, son bir haftada tatil ve seyahat hizmetlerine ilişkin şikayetlerde önemli yükselişler yaşandı. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan sahte bungalov ilanları nedeniyle yapılan başvurular yüzde 114 artarak en dikkat çeken kategori oldu.

Verilere göre zincir otellere yönelik şikayetler yüzde 58, araç kiralama dolandırıcılığına ilişkin başvurular yüzde 46, otel rezervasyon ve pazarlama sitelerine yönelik şikayetler yüzde 45, karayolu ulaşım firmalarına yönelik şikayetler ise yüzde 23 yükseldi.

Sahte ilanlar mağdur ediyor

Şikayetlerin önemli bölümü, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan sahte bungalov ilanlarından kaynaklanıyor. Tüketiciler, cazip fiyatlarla karşılaştıkları ilanlar üzerinden kapora veya konaklama ücretini ödedikten sonra işletmeye ulaşamadıklarını belirtiyor.

Başvurularda en sık dile getirilen sorunlar arasında ödeme sonrası iletişimin kesilmesi, sahte IBAN hesaplarına para gönderilmesi, gerçek tesislere ait fotoğrafların izinsiz kullanılması, rezervasyon kayıtlarının bulunmaması ve tüketicilerin ödeme sonrasında engellenmesi yer alıyor.

Konaklama ve rezervasyonda da sorunlar büyüyor

Konaklama hizmetlerine ilişkin şikayetlerde ise rezervasyonun sistemde görünmemesi, vaat edilen oda yerine farklı bir odanın verilmesi, hijyen sorunları, ek ücret talepleri ve iptal edilen rezervasyonların ücretlerinin iade edilmemesi öne çıkıyor.

Otel rezervasyon platformlarına yönelik başvurularda da tüketiciler, rezervasyon onayı almalarına rağmen tesislerde kayıtlarının bulunmadığını, iptal ve iade süreçlerinde uzun bekleme süreleri yaşandığını ve müşteri hizmetlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade ediyor.

Araç kiralama ve ulaşımda da mağduriyet yaşanıyor

Araç kiralama hizmetlerinde uygun fiyatlı sahte ilanlarla kapora alınması, teslim sonrasında depozito iadelerinin yapılmaması ve sözleşme koşullarının sonradan değiştirilmesi en sık karşılaşılan sorunlar arasında bulunuyor.

Karayolu ulaşım firmalarına yönelik şikayetlerde ise sefer iptalleri, uzun rötarlar, bagaj tesliminde yaşanan aksaklıklar, koltuk değişiklikleri ile bilet iptal ve ücret iadesi süreçlerinde yaşanan sorunlar dikkat çekiyor.

Tatil planı yapanlara uyarılar

Şikayetvar, yaz sezonunda olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için tüketicilere şu tavsiyelerde bulunuyor: