Yaz sezonunun en yoğun dönemini yaşayan Akyaka'da bir kafenin tuvalet girişine asılan "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL" yazısı, görenleri şaşırttı. Tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerden biri tarafından kayda alınan görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

"Bu kadarını ilk kez gördük"

Kardeşiyle birlikte tatil için Akyaka'ya gelen Hayri Aykanat, tuvaleti kullanmak üzere girdikleri işletmede karşılaştıkları uyarının kendilerini şaşırttığını söyledi. Bölgeyi gezerken sosyal medya hesapları için içerik ürettiklerini belirten Aykanat, tuvalet kapısındaki fiyat tarifesini görünce görüntü alarak paylaşma gereği duyduklarını ifade etti.

Aykanat, "Akyaka'da bir kafenin tuvaletini kullanmak istedik. Kapıda 'Müşteri harici tuvalet kullanımı 500 TL' yazısını görünce şaşkınlığımızı gizleyemedik. Böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştık" dedi.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar işletmelerin yoğun sezonda bu tür önlemler almak zorunda kaldığını savunurken, birçok kişi ise 500 TL'lik ücretin fahiş olduğunu belirterek uygulamayı eleştirdi.

Özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akyaka'da yaşanan bu olay, turizm bölgelerindeki tuvalet kullanımı ve işletmelerin uyguladığı ücret politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Yetkililerden konuya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.