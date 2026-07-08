Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, dünyanın en seçkin kruvaziyerlerinden birini daha ağırladı. The Ritz-Carlton Yacht Collection filosunda yer alan ultra lüks Ilma isimli yolcu gemisi, sezonun ikinci Bodrum ziyaretini gerçekleştirerek limana demirledi.

Malta bayraklı, 242 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip kruvaziyer, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Gemide çoğunluğu Amerikalı olmak üzere 409 yolcu ile 372 kişilik mürettebat bulunuyor. Ilma'nın Bodrum ziyaretinin ardından gece saatlerinde Patmos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Lüks ve konfor ön planda

Denizlerde "yüzen lüks otel" olarak nitelendirilen Ilma, misafirlerine sunduğu geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Gemide tamamı özel teraslı, doğal ışık alan 228 süit yer alırken, farklı dünya mutfaklarından lezzetler sunan 5 restoran hizmet veriyor.

Kruvaziyerin kıç bölümünde ise yolcuların deniz manzarası eşliğinde açık havada yemek yiyebileceği sosyal alanların yanı sıra çeşitli su sporları aktivitelerine imkan sağlayan özel bölümler bulunuyor.

Kruvaziyer turizmi Bodrum'a değer katıyor

Yüksek gelir grubuna hitap eden kruvaziyerlerin Bodrum'a düzenli seferler gerçekleştirmesi, bölge turizmi ve yerel esnaf açısından önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Limandan şehir merkezine geçen turistlerin tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmesi, alışveriş yapması ve yeme-içme işletmelerine katkı sağlamasıyla kruvaziyer turizminin bölge ekonomisindeki önemi her geçen yıl artıyor.