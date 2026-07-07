Türkiye'nin yamaç paraşütü denildiğinde ilk akla gelen merkezlerinden Ölüdeniz'de pilotlar, artan maliyetler ve sektörde çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla uçuşları durdurma kararı aldı. Babadağ semalarında paraşüt sayısının belirgin şekilde azalması, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekti.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi adına açıklama yapan kooperatif sözcüsü Gani Arslan, yamaç paraşütünün yalnızca pilotlar için değil, Fethiye ekonomisi ve turizmi açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Uzun süredir dile getirilen sorunların çözüme kavuşmadığını ifade eden Arslan, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini söyledi.

Pilotlar, yükselen sigorta, vergi, ulaşım ve işletme giderlerine rağmen uçuş fiyatlarının maliyetlerin altında kaldığını belirterek, bu durumun hem işletmeleri hem de hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Açıklamada ayrıca plansız büyüme, denetim eksiklikleri ve kontrolsüz rekabetin sektörü çıkmaza sürüklediği vurgulandı.

Sektör temsilcileri, Babadağ'daki kalkış pistlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesini, bölgede sürekli hizmet verecek ikinci bir ambulansın görevlendirilmesini, pist yollarının daha güvenli hale getirilmesini ve sektör paydaşlarının karar alma süreçlerine dahil edilmesini talep etti.

Pilotlar, gerçekleştirdikleri eylemin turizme ya da bölgeyi ziyaret eden misafirlere karşı olmadığının altını çizerek, amaçlarının Babadağ'daki yamaç paraşütü faaliyetlerinin geleceğini güvence altına almak olduğunu ifade etti. Yetkililerden çözüm bekleyen pilotlar, taleplerine yanıt verilinceye kadar seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirtti.