Turizm sektöründe sezonun beklentilerin altında geçtiğine yönelik değerlendirmeler sürerken, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki tesiste ise tam tersine yoğunluk yaşanıyor. Gün içerisinde tesise giriş yapan araçların oluşturduğu trafik nedeniyle giriş kapısında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, otoparkın da neredeyse tamamen dolduğu gözlendi.

Edinilen bilgilere göre tesiste şu anda 2 binden fazla tatilci konaklıyor. Havadan çekilen görüntülerde, araç yoğunluğu ve tesis içerisindeki hareketlilik dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, son yıllarda özellikle ailelerin yalnızca konaklama hizmeti sunan oteller yerine, tatil, sosyal yaşam ve farklı aktiviteleri bir arada sunan konseptleri tercih etmeye başladığını belirtiyor. "Tatil Evi" modeliyle hizmet veren tesisin yoğun ilgi görmesinde bu eğilimin etkili olduğu ifade ediliyor.

Turizmde genel durgunluğun konuşulduğu bir dönemde Marmaris'te ortaya çıkan bu tablo, değişen tatil alışkanlıklarının sektöre yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, ziyaretçilerin artık yalnızca deniz ve konaklama değil, uzun süre vakit geçirebilecekleri kapsamlı yaşam alanlarını da tercih ettiğine dikkat çekiyor.