Gürlek, vatandaşların Kızılay'a "gönül rahatlığıyla ve güven içinde" bağış yapabileceklerini belirterek, 150 bin TL'lik bağış dekontunu da paylaştı.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sanatçı Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Türk Kızılay'a ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gürlek, paylaşımında Türk Kızılay'ın afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, vatandaşların Kızılay'a güven içinde bağış yapabileceklerini ifade etti.

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.

Vatandaşlarımız, Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir."

Gürlek ayrıca, daha önce şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil ettiği 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını belirterek, bağış dekontunu da kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımının sonunda Türk Kızılay çalışanları ve gönüllülerine teşekkür eden Gürlek, "Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e teşekkür mesajı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı teşekkür mesajında, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e Türk Kızılay’a duyduğu güveni ve kıymetli değerlendirmeleri için gönülden teşekkür ediyorum. Biz, aziz milletimizin emanet ettiği iyilik mirasını bağışçılarımızın güveni, gönüllülerimizin fedakarlığı ve çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle yaşatmaya devam ediyoruz. İyiliği büyütme yolculuğumuzda bizlere güç veren bu anlamlı destek için şükranlarımızı sunuyor, dayanışmanın ve merhametin daha nice gönüle ulaşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.