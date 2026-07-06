Dengiz, “Bodrum için belirtilen 386.521 TL’lik tatil maliyetinin hangi oteller, oda tipleri ve satış kanallarıyla belirlendiği açık değil. Birkaç lüks tesisin yükselttiği ortalama fiyatlar, geniş bir konaklama çeşitliliğine sahip olan Bodrum’un tamamına mâl edilemez” dedi. Dengiz, satış kanalı ve tesis sayısının arttığı farklı hesaplamalarda Bodrum’da tatil maliyetinin çok daha erişilebilir bir noktaya geldiğini, en gerçekçi fiyat göstergesinin ise ortalama fiyat değil, medyan fiyat (piyasadaki ortadaki fiyat) olduğunu açıkladı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER), son günlerde bazı yayın organlarında yer bulan ve Akdeniz çanağındaki 847 otel üzerinden tatil fiyatlarının karşılaştırılmasına dayanan haberlerin Bodrum için yanıltıcı olduğunu açıkladı. BODER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilgili haberlerde Bodrum için ifade edilen 386.521 TL’lik tatil maliyetinin yeterli kaynak ve veri analiz edilmeden yapılan bir değerlendirme olduğunu kaydetti. Bodrum’un yalnızca 4 ve 5 yıldızlı, oda kahvaltı konseptli ve tek bir uluslararası rezervasyon platformunda görünen sınırlı sayıdaki tesis üzerinden değerlendirilmesinin sağlıklı olmadığını vurgulayan Dengiz, satış kanalı ve tesis sayısının artırıldığı farklı hesaplamalarda Bodrum’un fiyat tablosunun çok daha erişilebilir bir noktada olduğunu açıkladı.

Bodrum’daki en gerçekçi fiyat göstergesi ‘medyan fiyat’tır!

Bodrum’daki en gerçekçi fiyat göstergesinin ‘medyan fiyat’ olduğunu kaydeden Dengiz, “Ortalama fiyat, bize listedeki tüm fiyatların toplamının tesis sayısına bölünmüş halini gösterir. Birkaç çok yüksek fiyatlı tesis olduğunda ortalama, gerçeğin üzerinde bir algı oluşturabilir. Basit anlatımla; bir mahallede dokuz ev 5 milyon TL, bir ev 100 milyon TL ise ortalama fiyat birden yükselir. Ama bu, o mahalledeki herkesin 100 milyon TL’lik evde yaşadığı anlamına gelmez. Aynı şekilde Bodrum’da birkaç lüks otelin yüksek fiyatı da tüm Bodrum otellerini temsil etmez. Medyan fiyat ise fiyatlar küçükten büyüğe sıralandığında ortada kalan değerdir. Yani bize piyasanın daha gerçekçi noktasını gösterir” diye konuştu.

4 kişilik bir aile, dönemine göre 70 bin TL ödeyerek 4-5 yıldızlı bir otelde 3 gece konaklayabilir!

BODER olarak farklı satış kanalları ve daha fazla sayıda tesisi karşılaştırdıkları örnekleri aktaran Dengiz, “Örneğin Bodrum’da 1 Ağustos - 4 Ağustos tarihleri arasında, 4 kişilik bir aile üzerinden (2 yetişkin ve biri 2 yaşında, diğeri 12 yaşında 2 çocuk) en az 4 ve 5 yıldızlı, oda kahvaltı konseptli sınırlı sayıdaki tesis incelendiğinde ortalama fiyat 314.326 TL, medyan fiyat ise 245.684 TL olarak hesaplanıyor. Aradaki 68.642 TL’lik fark, çok yüksek fiyatlı birkaç lüks tesisin ortalamayı yukarı çektiğini açıkça gösteriyor. Aynı tarih aralığı ve aynı aile yapısı dikkate alınarak 4 ve 5 yıldızlı, oda kahvaltı konseptli 54 otel için farklı satış kanalları üzerinden araştırma yapıldığında ise 3 gecelik konaklama için medyan fiyat 70.553 TL olarak hesaplanıyor” diye konuştu.

“Birkaç uç fiyat üzerinden Bodrum’u pahalı ilan etmek, ürün çeşitliliğini görmezden gelmektir”

Bodrum’un fiyat algısı tartışılırken daha şeffaf, dengeli ve temsil gücü yüksek araştırmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Dengiz, “İlgili yanıltıcı haberlerde Akdeniz çanağındaki 847 otelin hangi kriterlerle seçildiği, hangi otellerin, oda tiplerinin ve satış kanallarının kullanıldığı, otel standartlarının nasıl denkleştirildiği, diğer önemli Ege destinasyonlarının neden kapsam dışında bırakıldığı net değil. Oysa bugün Bodrum, lüks turizmin yanı sıra 3 yıldızlı otelleri, aile işletmelerini, butik otelleri, apart otel ve pansiyon gibi ekonomik seçenekleri, her şey dahil tesisleri, gastronomiyi, deniz turizmini ve kültürel değerleri aynı anda barındıran çok geniş bir destinasyon” dedi.

“Bodrum’un marka değeri, Türkiye turizmine sağladığı değer üzerinden değerlendirilmeli”

Bodrum’un marka değerinin birkaç lüks tesisin yoğun dönem fiyatına indirgenmemesi gerektiğini vurgulayan BODER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, destinasyonun sunduğu katma değerin Türk turizmi için çok önemli olduğunu kaydetti. Dengiz, “Bodrum; sunduğu ürün çeşitliliği, istihdam ve vergi katkısı, hizmet kalitesi ve Türkiye turizmine sağladığı değer üzerinden değerlendirilmeli. Birkaç uç fiyat üzerinden bütün destinasyonu pahalı ilan etmek, Bodrum’un gerçek ürün çeşitliliğini görmezden gelmektir” diye konuştu.

“Oteller doluluğa yaklaştığında da online platformlarda fiyat yükseltebilir”

Dengiz, otellerin dönemsel olarak online rezervasyon platformları üzerinden yaptıkları satışlarda fiyat artışına gidebildiğini belirterek, bunun nedenlerini şöyle aktardı: “İlk olarak oteller, talebin yükselmesine bağlı olarak doluluk oranları arttığında, online rezervasyon platformları üzerinden kalan odalarının satışında fiyat artırabiliyor. İkincisi ise oteller, belirli bir tarihte doluluğa yaklaştığında, satışa tamamen kapalı görünmek istemeyebiliyor. Çünkü satışa kapalı görünen tesislerin arama sonuçlarındaki görünürlüğü ve sıralaması olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle bazı tesisler, doluluğa yakın yoğun dönemlerde kontenjanı tamamen kapatmak yerine çok yüksek fiyat girerek listede kalmayı tercih edebilir. Bu, otelcilikte dijital pazarlama ve gelir yönetimi açısından bilinen bir görünürlük stratejisidir.” Uçak bileti fiyatlarının da zaman zaman otel fiyatı gibi algılandığını ve bunun yanlış olduğunu belirten Dengiz, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Uçak bilet fiyatları; dönemine, doluluk oranına, son dakika aramasına ve havayolu fiyatlama politikalarına göre değişiyor. Bu nedenle tatil programlarken uçuş maliyetinin otel fiyatı gibi algılanmaması gerekiyor.”