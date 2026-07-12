A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 3. hafta mücadelesindeki 4. ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Asue Salonu'nda oynanan nefes kesen mücadelede millilerimiz, ilk seti kaybetmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte grup etabını 9 galibiyetle kapatan Filenin Sultanları, puan tablosunda 4. sıraya yerleşti ve finallere gitmeye hak kazandı.
Büyük Finaller Çin'de Oynanacak
Grup etabını başarıyla geçen ay-yıldızlı ekibimiz, gözünü Milletler Ligi Finalleri'ne dikti. VNL Finalleri, 22-26 Temmuztarihleri arasında Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde sahne alacak.
Maçın Künyesi
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Salon: Asue
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Hakemler: İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Joo-Hee Kang (Kore)
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Set Sonuçları: 27-25, 21-25, 19-25, 22-25
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Süre: 112 dakika
Takım Kadroları:
Tayland: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya, Piyanut (L) (Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)
Türkiye: Yaprak, Zehra, Vargas, Saliha, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Defne)