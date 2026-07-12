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Bu sonuçla birlikte grup etabını 9 galibiyetle kapatan Filenin Sultanları, puan tablosunda 4. sıraya yerleşti ve finallere gitmeye hak kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 3. hafta mücadelesindeki 4. ve son maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Asue Salonu'nda oynanan nefes kesen mücadelede millilerimiz, ilk seti kaybetmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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