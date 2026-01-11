İstanbul’da Kar Tatili Kararı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamaya göre;

Resmi ve özel okullar

Halk eğitim merkezleri

Olgunlaşma enstitüleri

Özel öğretim kursları

Motorlu taşıt sürücü kursları

Muhtelif kurslar

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları

Özel okullardaki takviye kursları MEB’den sosyal medya fenomeni öğretmenlere İnceleme! İçeriği Görüntüle

dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle durduruldu.

Kamu Personeline İdari İzin

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Buna göre;

Gazi ve malûl gaziler

Engelli personel

Hamile çalışanlar

8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.

Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel, 8 yaşından küçük çocuğu bulunsa dahi bu kapsamın dışında tutuldu.

Öte yandan, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, meslek grubu fark etmeksizin idari izinli sayılacak.

“İyi Tatiller Çocuklar”

Valilik açıklamasında çocuklara da seslenilerek,