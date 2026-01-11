İstanbul’da Kar Tatili Kararı
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamaya göre;
-
Resmi ve özel okullar
-
Halk eğitim merkezleri
-
Olgunlaşma enstitüleri
-
Özel öğretim kursları
-
Motorlu taşıt sürücü kursları
-
Muhtelif kurslar
-
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
-
Resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları
-
Özel okullardaki takviye kursları
dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle durduruldu.
Kamu Personeline İdari İzin
Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Buna göre;
-
Gazi ve malûl gaziler
-
Engelli personel
-
Hamile çalışanlar
-
8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.
Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel, 8 yaşından küçük çocuğu bulunsa dahi bu kapsamın dışında tutuldu.
Öte yandan, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, meslek grubu fark etmeksizin idari izinli sayılacak.
“İyi Tatiller Çocuklar”
Valilik açıklamasında çocuklara da seslenilerek,
“İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar”
ifadelerine yer verildi.