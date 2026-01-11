İstanbul’da Kar Tatili Kararı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamaya göre;

dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle durduruldu.

Kamu Personeline İdari İzin

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Buna göre;

  • Gazi ve malûl gaziler

  • Engelli personel

  • Hamile çalışanlar

  • 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.

Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel, 8 yaşından küçük çocuğu bulunsa dahi bu kapsamın dışında tutuldu.

Öte yandan, 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, meslek grubu fark etmeksizin idari izinli sayılacak.

“İyi Tatiller Çocuklar”

Valilik açıklamasında çocuklara da seslenilerek,

“İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar”
ifadelerine yer verildi.