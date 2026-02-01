Belgelerde, Epstein’in bazı kızları “eğitim” gerekçesiyle Antalya’ya gönderdiği öne sürüldü.

trhaber.com’un aktardığı bilgilere göre, dosyalarda yer alan yazışmalarda söz konusu eğitimlerin Antalya Belek’te bulunan Rixos Premium Otel’de gerçekleştirildiği iddia edildi. Yazışmalarda, organizasyonda Sebla Soydan, Elif Ceylan ve Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin isimlerinin geçtiği öne sürüldü.

15 Yıl Önceki Şüpheli Ölüm Yeniden Gündemde

Belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından, yaklaşık 15 yıl önce Rixos Otel’de stajyer olarak çalışan 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Oğraş’ın gece yarısı hayatını kaybetmesi kamuoyunda soru işaretleri yaratmış, olay uzun süre tartışılmıştı. Epstein dosyalarındaki Türkiye bağlantılarının ortaya çıkmasıyla bu dosya yeniden hatırlandı.

“Masöz” Yazışmaları Dosyalarda Yer Aldı

trhaber.com’un haberine göre, dosyalarda 7 Haziran 2017 tarihli bir e-posta dikkat çekti. Rixos Hotels-CHQ gönderici adıyla Sebla Soydan tarafından Jeffrey Epstein’e gönderildiği belirtilen İngilizce e-postada, bir kadın çalışanın “masöz” olarak seviyesinin belirlenmesine yönelik ifadeler yer aldı.

E-postada Soydan’ın, ilgili kişiden CV ve iletişim bilgileri talep ettiğini, bunun doğru bir planlama yapılabilmesi için gerekli olduğunu belirttiği görüldü. Yazışmanın devamında, Spa Müdürü ile görüşme ayarlanarak buna göre bir plan hazırlanacağı ifade edildi.

Türkiye’den Çocuk Kaçırma İddiaları

Belgelerde yer alan tanık ifadeleri ve mahkeme kayıtlarında, Epstein’in özel uçağıyla Karayipler’deki adasına Türkiye, Çekya, Asya ülkeleri ve Avrupa’dan reşit olmayan kız çocuklarının götürüldüğü iddiaları da yer aldı. Bu iddialar, Epstein’in uluslararası çapta yürüttüğü suç ağına dair endişeleri artırdı.

Robert Koleji Yazışmaları da Dosyalarda

Epstein dosyalarının Türkiye bölümünde ayrıca Robert Koleji ile ilgili yazışmalar da bulundu. Belgelerde, Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.’ın Epstein’den bağış talep ettiği e-postalar yer aldı.

Thomas Jr.’ın yazışmalarında, Türkiye’de muhafazakârlaşmanın arttığını savunarak Robert Koleji’nin misyonunun bu süreçte daha da önemli hale geldiğini vurguladığı, konunun Gates Vakfı gibi kuruluşlara taşınması konusunda Epstein’in görüşünü sorduğu aktarıldı. Epstein’in ise bu yazışmaya “Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat” şeklinde yanıt verdiği görüldü.