31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine az bir süre kaldı. Adaylar propaganda çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri ise seçim sonuçlarına yakın tahminler yapmak için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Optimar Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine dair yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Seçmenin, hangi partiye, adaya oy vereceği ve kimin daha çok tanındığı soruldu.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE

Optimar İstanbul seçmenine kime oy verip vermeyeceği sorusunu yöneltti. Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıktı. Aynı ankette İmamoğlu'na oy vermem diyenler yüzde 47 olurken Kurum için bu oran yüzde 47.4. olarak yer aldı.

BUĞRA KAVUNCU'NUN OY ORANI YÜZDE 5

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.

İstanbul'da hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtlardan da çarpıcı veriler elde edildi. AK Parti'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 48.7'yken CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.8 çıktı.

Ankete katılanlarla hangi adayın tanınıp tanınmadığı da soruldu. Yüzde 94.6'sı Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını söylerken Murat Kurum'u tanıyanların oranı yüzde 80.4 çıktı.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK 3 SORUNU



İstanbul'da yaşayanların çözüm beklediği ilk üç hizmet arasında trafik, toplu taşıma ve kentsel dönüşüm yer aldı. Yüzde 48.4 trafik sorununun çözülmesini istiyor. Yüzde 39.2'yle toplu taşıma hizmetlerinin artırılması takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 38.7'yle kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi geliyor.