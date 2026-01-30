Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyoğlu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, Okmeydanı’ndaki projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Paylaşımında “Türkiye’nin Büyük Dönüşümü devam ediyor” ifadelerini kullanan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Her iki kentsel dönüşümden birini gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında 778 konut ve 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekiyoruz."

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgedeki yapı stokunun yenilenmesi ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amacıyla hayata geçiriliyor.