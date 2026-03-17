Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi 2026 Şubat Ayı Raporu’na göre Tüm endeksler, 2025 yılının büyük bölümünde eşik değerin altında dalgalı bir seyir izledikten sonra, yılın son çeyreğinde eşik değere doğru sınırlı bir toparlanma eğilimi göstermiş, ancak 2026 ocak ayında bu toparlanma yerini yeniden zayıflamaya bırakmıştır.

Şubat ayında ise endekslerde, ocak ayındaki düşüşün ardından az da olsa bir artış eğilimi görülmektedir. Faaliyet ve Güven Endeksleri ocak ayına kıyasla yükselirken, Beklenti Endeksi sınırlı bir gerileme göstermiştir. Buna rağmen tüm endekslerin eşik değerin altında kalması, sektörde henüz güçlü bir toparlanma oluşmadığına işaret etmektedir.

Güven Endeksi, 2025 yılı boyunca görece zayıf bir seyir izledikten sonra 2026 ocak ayında gerilemiş, şubat ayında ise yeniden yükselerek Faaliyet Endeksi’ne yakın bir seviyeye ulaşmıştır. Bu durum, sektörde güven algısının ocak ayındaki zayıflamanın ardından kısmen toparlandığına işaret etmektedir.

Faaliyet Endeksi, yaz aylarındaki yükselişin ardından sonbahar aylarında dengelenmiş, aralık ayında eşik değere oldukça yakın bir seviyede yatay seyrini sürdürmüştür. Ocak ayında belirgin şekilde gerileyen Faaliyet Endeksi, şubat ayında yeniden yükselerek kaybının önemli bir kısmını telafi etmiştir. Buna karşın endeksin hâlen eşik değerin altında kalması, faaliyet tarafındaki toparlanmanın sınırlı olduğuna işaret etmektedir.

Beklenti Endeksi ise yıl boyunca görece istikrarlı bir görünüm sergilemiştir. Ocak ayında diğer endekslerden ayrışarak daha güçlü bir görünüm sunan Beklenti Endeksi, şubat ayında sınırlı bir düşüş göstermiştir. Bu gerilemenin oldukça sınırlı olması, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinde önemli bir bozulma olmadığını göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde şubat ayında faaliyet ve güven tarafında toparlanma, beklenti tarafında ise sınırlı bir gerileme ile birlikte endekslerin birbirine yakın bir seyir sergilediği görülmektedir.

Geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında, şubat ayında endekslerde sınırlı ve dengeli bir yıllık görünüm dikkat çekmektedir. Faaliyet ve güven tarafında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir iyileşme görülürken, beklenti tarafındaki değişim de negatif yönlü olmuştur. Bu tablo, sektörün yıllık bazda belirgin bir büyüme ya da daralma göstermediğine işaret etmektedir.

Ocak ayında aylık bazda yaşanan belirgin gerilemenin ardından şubat ayında faaliyet ve güven tarafında görülen toparlanma, sektörün yılın ilk ayındaki zayıflamanın ardından yeniden denge arayışına girdiğini göstermektedir. Buna karşın tüm endekslerin eşik değerin altında kalması, inşaat faaliyetlerinde henüz güçlü ve kalıcı bir ivmenin oluşmadığını ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, 2026 yılının ilk iki ayında sektör faaliyetlerinin dalgalı ancak dengeli bir seyir izlediği söylenebilir Beklenti tarafındaki sınırlı oynaklığa karşın faaliyet tarafındaki hareketlerin sektördeki kısa vadeli koşullara daha duyarlı olduğunu göstermektedir.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Ocak ayında belirgin şekilde gerileyen Faaliyet Endeksi, şubat ayında yeniden yükselerek kaybının önemli bir kısmını telafi etmiştir. Buna karşın endeksin hâlen eşik değerin altında kalması, faaliyet tarafındaki toparlanmanın sınırlı olduğuna işaret etmektedir.” dedi.

İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık, “2026 yılının şubat ayında Türkiye’de inşaat sektörü, arz tarafında devam eden faaliyetlere rağmen beklenti ve güven göstergelerindeki zayıflık nedeniyle temkinli bir görünüm sergilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sektörde faaliyet gösteren firmaların güvenini ölçen inşaat sektörü güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre düşerek 83,9 seviyesine gerilemiş ve sektörün hâlen iyimser bölgede olmadığını göstermiştir. Buna karşın son üç ayda gerçekleşen faaliyetlere ilişkin alt göstergelerde sınırlı bir artış görülmesi, faaliyetlerin yeterli seviyede olmasa da devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte finansman maliyetlerinin hâlen yüksek seyretmesi ve maliyet baskıları, sektörün önümüzdeki dönemde kısa vadeli görünümünü sınırlayan temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır.” dedi.