Hava Sıcaklıkları 5 Derece Birden Düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi günü itibarıyla sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini açıkladı. Hafta sonu boyunca gök gürültülü ve kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlarda ALO153 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.”

Kar Yağışı İçin Beklenen Tarih: 15 Ocak Sonrası

İstanbul’da kar yağışıyla ilgili en net açıklama, İstanbul Havalimanı’ndaki kış hazırlıkları kapsamında düzenlenen basın toplantısında geldi.

Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, Meteoroloji verilerine dayanarak 15 Ocak’a kadar kar yağışı beklenmediğini, ancak bu tarihten itibaren İstanbul’da kar yağışının başlayabileceğini ifade etti.

Yağışlı Bir Kış Bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarının raporlarına göre, bu kış İstanbul’da bol yağış görülecek. Mehmet Büyükkaytan, “Ümit ederiz ki fırtına şeklinde kar yağışı yaşamayız” diyerek hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara Uyarı: Hava Koşullarına Hazırlıklı Olun

Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışlar ve sıcaklık düşüşleri beklenirken, İstanbulluların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Kar yağışı için ise gözler 15 Ocak sonrasına çevrilmiş durumda.