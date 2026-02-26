Toplantı, Feshane’de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı.

Elektrikli Scooter İzinleri

İstanbul genelinde 39 ilçedeki elektrikli scooter operatörlerinin ilçe bazlı izin başvurularının değerlendirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Güncellenen verilere göre, İstanbul genelinde toplam 78 bin 423 e-scooter izni verildi. İlçelere göre izin sayıları ise şöyle:

Haliç Denizyolu ve Taksi Durakları

Haliç bölgesindeki denizyolu toplu taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi teklifi ise gerekli mutabakat sağlanamadığı için alt komisyonda yeniden incelenmesine karar verildi.

Taksi duraklarıyla ilgili gündem maddeleri de ele alındı. Hisar Taksi ve Adıvar Taksi duraklarının kurulumu ya da reddi ile Anadolu Hisarı, İspark Fatih Caddesi Sirkeci Gar ve Eminönü Sahil taksi duraklarının iptali oy birliğiyle kabul edildi.