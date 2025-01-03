İstanbul Havalimanı Otopark Ücretleri

İstanbul Havalimanı'nda yapılan %100 oranındaki zamlar, otopark kullanım sürelerine göre şu şekilde belirlendi:

0-1 Saat : 180₺ (Önceki Fiyat: 90₺, %100 artış)

: 180₺ (Önceki Fiyat: 90₺, %100 artış) 1-3 Saat : 220₺ (Önceki Fiyat: 110₺, %100 artış)

: 220₺ (Önceki Fiyat: 110₺, %100 artış) 3-6 Saat : 330₺ (Önceki Fiyat: 165₺, %100 artış)

: 330₺ (Önceki Fiyat: 165₺, %100 artış) 6-12 Saat : 400₺ (Önceki Fiyat: 200₺, %100 artış)

: 400₺ (Önceki Fiyat: 200₺, %100 artış) 12-24 Saat: 540₺ (Önceki Fiyat: 270₺, %100 artış)

Ayrıca, İstanbul Havalimanı'ndaki otomobil için aylık abonman ücreti de %100 oranında artarak 6.910₺ olarak belirlendi. Bu, yolcuların uzun süreli otopark kullanımı için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Otopark Ücretleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan zamlar ise daha da yüksek oranlarda gerçekleşti. Ücretler, %110 ve %113 arasında değişen oranlarla arttı. Güncel otopark tarifeleri şu şekilde:

0-1 Saat : 170₺ (Önceki Fiyat: 80₺, %113 artış)

: 170₺ (Önceki Fiyat: 80₺, %113 artış) 1-3 Saat : 210₺ (Önceki Fiyat: 100₺, %110 artış)

: 210₺ (Önceki Fiyat: 100₺, %110 artış) 3-6 Saat : 315₺ (Önceki Fiyat: 150₺, %110 artış)

: 315₺ (Önceki Fiyat: 150₺, %110 artış) 6-12 Saat : 380₺ (Önceki Fiyat: 180₺, %111 artış)

: 380₺ (Önceki Fiyat: 180₺, %111 artış) 12-24 Saat: 515₺ (Önceki Fiyat: 245₺, %110 artış)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aylık abonman ücreti ise %112 artışla 6.565₺ olarak belirlenmiş durumda.

Yüksek Ücretler Tepki Çekiyor

Her iki havalimanındaki otopark ücretlerine yapılan bu yüksek oranlı zamlar, yolcuların büyük tepkisini çekti. Özellikle günlük kullanımda, 12-24 saatlik park sürelerinde ciddi fiyat artışları gözlemlenirken, aylık abonman ücretlerindeki artış da kullanıcılar için ek bir yük oluşturuyor. Bu durum, otopark ücretlerinin ulaşım maliyetlerini daha da yükselterek, havaalanlarına araçla gitmeyi düşünenleri olumsuz etkileyebilir.