Bahama bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki Castorone'un Boğaz geçişi sabah 05.40'ta kuzeyden güneye doğru başladı. Geçiş süresince olası risklere karşı İstanbul Boğazı deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile birlikte Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 7 ve Kurtarma 14 römorkörleri refakat etti. Alınan tedbirler sayesinde geçiş sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Karadeniz'de görev yaptı, rotası Pire

Enerji projelerinde kritik görevler üstlenen Castorone, daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarında da kullanılmıştı. İstanbul Boğazı'nı sorunsuz şekilde geçen dev geminin, yolculuğuna Yunanistan'ın Pire Limanı yönünde devam edeceği öğrenildi.

Geçişin tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.