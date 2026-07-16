Paylaşımında ne dedi?

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı paylaşımda özetle şu iddialarda bulundu:

15 Temmuz'un önceden fark edildiğini ancak engellenmediğini öne sürdü. Darbe girişiminin asıl planlayıcısının ABD olduğunu iddia etti. Satranç benzetmesi yaparak, "Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı. Türk milletini mat etmiştir" ifadelerini kullandı. Paylaşımında ayrıca 15 Temmuz sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan tasfiyelere değinerek, liyakatli ve Atatürkçü askerlerin ordudan uzaklaştırıldığını, yerlerine ise farklı görüşte kişilerin getirildiğini savundu.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmanın hangi suçlama kapsamında yürütüldüğüne ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Savcılığın incelemesinin devam ettiği bildirildi.