Sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı proje, kazandığı ödüller ve uluslararası platformlardan aldığı davetlerle İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin girişimcilik ve inovasyon odaklı eğitim anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

HEMPACT projesi, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Gençlik Kategorisi'nde birincilik elde ederek para ödülü ve profesyonel mentorluk desteği almaya hak kazandı. Başarısını farklı platformlarda da sürdüren ekip, Gaziantep Ticaret Odası Girişimcilik Yarışması ile Halkbank ve Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenen BİGE Girişimcilik Yarışması'nda da birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Elde edilen başarılar sayesinde ekip, Generation Unlimited ve Entrepreneurship World Cup uluslararası girişimcilik programlarına katılım için sponsorluk desteği almaya hak kazanırken, She's Mercedes Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde finalist oldu. Ayrıca öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek UNICEF Amerika Küresel Liderler Toplantısı'na resmi olarak davet edildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen bu başarılar, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin öğrencilerini yalnızca akademik bilgiyle değil; girişimcilik, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve küresel vizyon alanlarında da destekleyen eğitim yaklaşımının önemli bir çıktısı oldu.