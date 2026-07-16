Uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını belirten Midyeci Ahmet, tanışma uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmediğini ifade ederek, kendisini tanımak isteyenlerin doğrudan sosyal medya üzerinden iletişime geçebileceğini söyledi.

"Artık evlenmek istiyorum"

Paylaştığı videoda samimi açıklamalarda bulunan Ahmet Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zaman önce boşandım. Artık evlenmek istiyorum. Uygulamalarda ya da kulüplerde kadın peşinde koşacak biri değilim. Taliplerim varsa buradan yazabilirler. Çok ciddiyim."

"Ben düzen insanıyım"

Evlilik kararını ciddi şekilde düşündüğünü vurgulayan Çiçek, düzenli bir yaşam istediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben düzen insanıyım. Artık evlenmek istiyorum. Ciddiyim. Düşünenler bana yazabilir." Ahbap soruşturmasında süreç nasıl gelişti? İşte dosyada öne çıkan gelişmeler İçeriği Görüntüle

Burç kriterini de açıkladı

Videoda eş adayına ilişkin bazı kişisel tercihlerini de paylaşan Midyeci Ahmet, bugüne kadar en iyi iletişimi Akrep, Koç, Yay ve Terazi burçlarıyla kurduğunu söyledi. Bunun kesin bir şart olmadığını ancak kendi deneyimlerinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Midyeci Ahmet'in evlilik çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri samimi açıklamalarını desteklerken, kimileri de paylaşımı esprili yorumlarla değerlendirdi. Özellikle "Çok ciddiyim, bana yazabilirsiniz" sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında en çok paylaşılan ifadelerden biri oldu.