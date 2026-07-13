Levent, kişisel mali ilişkileriyle AHBAP Derneği'nin ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunarak, "Asıl bombayı bekleyin" ifadelerini kullandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkında, AHBAP Derneği üzerinden toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı, çeşitli para transferleri ve mali işlemlere ilişkin iddialar kamuoyuna yansımıştı. Soruşturmanın MASAK raporları doğrultusunda genişletildiği belirtilirken, Levent suçlamaları reddetti.

Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek. Haluk Levent

"Ahbap ile kişisel ilişkilerim karıştırılıyor"

Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınmadan önce ve son 15 gündür İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj gönderdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

Levent, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, sürecin sonunda haklılığının ortaya çıkacağını savundu.

"Asıl bombayı bekleyin"

Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan Haluk Levent, kamuoyuna seslenerek şunları kaydetti:

"Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim; kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Haluk Levent'in açıklamasında, kişisel mali ilişkileri ile AHBAP Derneği'nin faaliyetlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı ve soruşturmanın ardından kapsamlı bir açıklama yapacağını ifade ettiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği, yetkili makamların incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.