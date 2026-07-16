Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında belirli süreyle uygulanan işlem kısıtlamaları bugün itibarıyla kaldırıldı. Avrupa Yatırım Holding (AVHOL), Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT), Reysaş Taşımacılık ve Lojistik (RYSAS) ile Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) payları, 16 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren tedbirsiz olarak işlem görmeye başladı.

Daha önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanan tedbirler kapsamında bu hisselerde açığa satış ve kredili işlem yapılmasına izin verilmiyordu. Tedbir süresinin dolmasıyla birlikte söz konusu kısıtlamalar sona ermiş oldu.

Tedbiri sona eren hisseler:

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) Açığa satış yasağı kaldırıldı. Kredili işlem yasağı sona erdi.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Açığa satış yasağı kaldırıldı. Kredili işlem yasağı sona erdi.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) Açığa satış yasağı kaldırıldı. Kredili işlem yasağı sona erdi.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) Açığa satış yasağı kaldırıldı. Kredili işlem yasağı sona erdi.



Borsa İstanbul'da VBTS kapsamında uygulanan tedbirler, hisse senetlerinde aşırı fiyat hareketleri ve olağan dışı işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla devreye alınıyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler, normal işlem kuralları çerçevesinde alınıp satılabilecek.