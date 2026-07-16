YTM'nin mal varlığına haciz uygulanamayacak

Yeni düzenlemeye göre Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mal varlığı yalnızca kuruluş amacı doğrultusunda kullanılabilecek. YTM'ye ait varlıklar;

Teminat olarak gösterilemeyecek,

Kamu alacakları dahil hiçbir nedenle haczedilemeyecek,

Rehnedilemeyecek,

İflas masasına dahil edilemeyecek,

Üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Bu düzenlemeyle, yatırımcıların haklarının korunmasını sağlayan fonun güvence altına alınması amaçlanıyor.

E-Devlet üzerinden başvuru dönemi

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer yenilik ise zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iadesine ilişkin oldu.

Buna göre yatırımcılar, hak sahibi oldukları emanet ve alacakların iadesi için başvurularını artık esas olarak e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise SPK tarafından yayımlanacak Kurul Bülteni ile YTM'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.

Takasbank süreci yönetecek

Düzenleme kapsamında YTM'ye emaneten devredilen emanet ve alacaklara ilişkin idari ve hukuki işlemler Takasbank tarafından yürütülecek. Takasbank, gerçekleştirilen işlemler hakkında her ay Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne bilgi verecek.

Ayrıca yatırım kuruluşlarının zamanaşımına uğrayan emanet ve alacak listelerini her yıl Şubat ayı sonuna kadar hem YTM'ye hem de Takasbank'a iletmesi zorunlu hale getirildi.

Aracı kurum iflas ederse yatırımcı varlıkları korunacak

Düzenlemenin en önemli noktalarından biri de yatırımcıların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının korunmasına yönelik güvence oldu.

Buna göre bir aracı kurumun mali sıkıntıya düşmesi veya iflas etmesi halinde, alacaklılar yatırımcılara ait hisse senedi, yatırım fonu, bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları üzerinde haciz veya tedbir işlemi uygulayamayacak. Düzenleme, yatırımcıların kişisel varlıklarını değil, yatırım kuruluşlarının yükümlülüklerini ve tasfiye süreçlerini kapsıyor.

Yatırımcı Tazmin Merkezi ne iş yapıyor?

Yatırımcı Tazmin Merkezi, aracı kurumlar ve yatırım hizmeti sunan kuruluşların müşterilerine karşı nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, kanunda belirlenen limitler çerçevesinde yatırımcıların zararlarını karşılayan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda faaliyetleri sona eren yatırım kuruluşlarının tasfiye süreçlerinde de görev alıyor.

Yatırımcılar için ne değişecek?

Yapılan değişikliklerle birlikte;

YTM'nin mali yapısı daha güçlü hukuki koruma altına alındı.

Zamanaşımına uğrayan alacakların iadesinde e-Devlet üzerinden dijital başvuru dönemi başladı.

Aracı kurumların iflası halinde yatırımcılara ait sermaye piyasası araçlarının korunmasına yönelik hukuki güvence güçlendirildi.

Takasbank'ın süreçteki görev ve sorumlulukları netleştirildi.

Yeni düzenleme, özellikle borsada işlem yapan milyonlarca yatırımcının haklarının korunmasını ve başvuru süreçlerinin daha hızlı ve dijital ortamda yürütülmesini hedefliyor.

İLGİLİ RESMİ GAZETE YAYINI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) YTM’nin malvarlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

“(3) Kaydileştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın YTM’ye emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler, Takasbank tarafından yerine getirilir. Söz konusu taleplere ilişkin yapılan işlemler hakkında, içeriği ve formatı YTM tarafından belirlenmek üzere, Takasbank tarafından YTM’ye aylık olarak bilgi verilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca Takasbank tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler 27 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen rapora dahil edilir. Takasbank söz konusu raporda yer alan hususlara ilişkin olarak YTM tarafından talep edilen içerik ve şekil şartlarını yerine getirir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatırım kuruluşları, bir önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi, en geç içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank’a gönderir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesi

MADDE 28- (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında YTM’ye devredilen emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilir.

(2) Bu madde kapsamında iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması esastır. Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin Kurulca belirlenecek esaslar Kurul Bülteni’nde ve YTM’nin kurumsal internet sitesinde; elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin uygulama rehberi ise YTM’nin kurumsal internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetleri sürekli durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş olan yatırım kuruluşlarının Takasbank ve MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihlerinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, zamanaşımı süresinin tespitinde faaliyet durdurma, tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararlarından en eski olanın tarihi esas alınır.”

“(7) Özel Fon kapsamındaki aracı kurumlardaki yatırımcılara ait 31/12/2014 tarihi öncesinde borç ödemeden aciz belgesine bağlanmamış veya iflas masasına yazdırılmamış alacak veya emanetlerin zamanaşımı süresi 22/4/2021 tarihinden önce dolmuş sayılır ve bu alacak veya emanetler hakkında üçüncü fıkranın (a) bendi, dördüncü ve beşinci fıkralar ile geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu emanet ve alacaklara, geçici 7 nci maddede yer alan gecikme zammı uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesine ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 10- (1) 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kurulca belirlenecek başvuru usul ve esasları yürürlüğe girene kadar yapılacak başvurular ile bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihte devam eden başvurular ve postaya verilmiş olup da henüz YTM tarafından tebellüğ edilmemiş başvurular bakımından, anılan maddenin ikinci fıkrasının bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki halinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.