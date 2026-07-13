"Yapamazsın" sözlerini azmiyle boşa çıkardı

Mersin'de henüz 6 aylıkken geçirdiği havalenin ardından serebral palsi (beyin felci) tanısı alan Selcen Kankul Kurban, yıllarca süren fizik tedavi sürecini büyük bir kararlılıkla geride bıraktı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kurban, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde pediatrik fizyoterapist olarak görev yapıyor. Hayatının en zor dönemlerinde kendisine umut olan fizik tedavi, onu hem mesleğine hem de hayatının aşkına ulaştırdı.

Tedavi süreci meslek seçiminde belirleyici oldu

Çocukluk yıllarında konuşma yetisini kaybeden, sol kolu ve bacağını kullanmakta güçlük çeken Selcen Kankul Kurban, ailesinin desteği ve uzun soluklu rehabilitasyon süreci sayesinde yeniden konuşmayı öğrendi, hareket kabiliyetini önemli ölçüde geliştirdi.

Kendi yaşamındaki bu mücadeleden ilham alan Kurban, sağlık alanında eğitim almaya karar verdi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü tamamlayan genç kadın, mezuniyet sonrasında engelli olmasından kaynaklanan önyargılar nedeniyle iş bulmakta zorlandı.

İş bulamayınca iki yıl gönüllü çalıştı

Mesleğinden vazgeçmeyen Kurban, deneyim kazanmak ve hastalara destek olmak amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki yıl boyunca gönüllü fizyoterapist olarak görev yaptı.

Tam da bu süreçte, 2019 yılında motosiklet kazası geçirerek tedavi için hastaneye gelen Tufan Kurban ile yolları kesişti.

Fizyoterapist-hasta ilişkisi aşka dönüştü

Tedavi sürecinde başlayan tanışıklık, zamanla dostluğa, ardından da güçlü bir sevgiye dönüştü. Yaklaşık üç yıl önce evlenen çift, bugün sadece hayatı değil, engelli bireylerin toplumsal farkındalığı için yürüttükleri çalışmaları da birlikte paylaşıyor.

Sosyal medya üzerinden hazırladıkları içeriklerle engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çeken çift, umut veren hikâyelerini binlerce kişiyle buluşturuyor.

"Kahramanım gibi olmak istedim"

Yaşadığı sürecin meslek hayatını şekillendirdiğini belirten Selcen Kankul Kurban, çocukken kendisine destek olan fizyoterapistlerden ilham aldığını söyledi.

"Benim bir kahramanım vardı. En büyük hayalim onun gibi olmaktı. Bana 'yapamazsın' diyenler oldu ama vazgeçmedim. Bugün çocukların hayatına dokunan bir fizyoterapist olarak görev yapıyorum." diyen Kurban, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını ifade etti.

"Kalbinin güzelliği beni etkiledi"

Eşi Tufan Kurban ise geçirdiği motosiklet kazasının hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Tedavi sürecinde tanıştığı Selcen Kurban'ın önce fizyoterapisti, ardından hayat arkadaşı olduğunu belirten Kurban, "Beni en çok etkileyen özelliği kalbinin güzelliği ve insanlara yardım etme isteğiydi." ifadelerini kullandı.

Bugün birlikte farkındalık çalışmaları yürüten çift, özellikle engelli bireylere yönelik önyargıların kırılması ve toplumda daha fazla bilinç oluşturulması için içerikler üretmeye devam ediyor.