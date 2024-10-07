İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi ve İAÜ Bilişim ve Teknoloji Kulübü'nün desteğiyle 2022 yılında kurulan Psikod Ekibi, TEKNOFEST 2024 Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. Ekip, 170 takım arasından 3'üncü olarak önemli bir derece elde etti.

Psikod Ekibi, TEKNOFEST 2024'e iki yenilikçi proje ile katıldı: Mobil Oyun Terapi Odası (MOTO) ve Yapay Zeka Destekli MOTO Portalı. MOTO projesi, mobil platformda oyun terapisi sunarak bireylerin psikolojik destek almasını kolaylaştırmayı hedeflerken, Yapay Zeka Destekli MOTO Portalı ise bu terapilerin kişiye özel optimize edilmesine olanak tanıyan bir sistem sunuyor. Bu projeler, yenilikçi yaklaşımları ve topluma faydalı olma potansiyeli ile jüri tarafından büyük ilgi gördü.

Ekip, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin sağladığı teknoloji altyapısı ve eğitim desteği sayesinde projelerini başarıyla hayata geçirerek TEKNOFEST gibi zorlu bir yarışmada öne çıkmayı başardı.

Psikod Ekibi'nin TEKNOFEST 2024'te elde ettiği bu başarı, sadece üniversiteyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji geliştirme alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi.

TEKNOFEST'teki üçüncülük, Psikod Ekibi’nin gelecekteki projelerine ilham kaynağı olacak ve daha fazla başarıya imza atmalarına olanak sağlayacak gibi görünüyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından : "İAÜ Psikod Ekibimiz, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Oldu! İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi ve İAÜ Bilişim ve Teknoloji Kulübü’nün destekleriyle 2022 yılında kurulan Psikod Ekibimiz, Teknofest 2024 Şampiyonlar Ligi'nde MOTO (Mobil Oyun Terapi Odası) ve Yapay Zeka Destekli MOTO Portalı projeleri ile 170 takım arasında 3. olarak büyük bir başarı elde etti! Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, teknoloji ve psikolojiyi bir araya getiren projeleriyle geleceğe yön veren ekibimizin başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerini kullandı.