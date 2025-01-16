Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın son dakika tavizleri almak amacıyla anlaşmanın bazı kısımlarını değiştirdiğini belirtti ve anlaşmanın tüm maddeleri kabul edilene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını ifade etti. Ancak Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, grubun arabulucular tarafından hazırlanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.



Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama, 19 Ocak'ta başlayıp 6 hafta sürecek. Bu aşamada saldırılar sona erecek, 33 rehine serbest bırakılacak, İsrail güçleri Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilecek ve Gazze'ye insani yardımlar artacak. İkinci aşama, ateşkesin 16. gününde başlayacak ve tüm rehineler serbest bırakılacak. Üçüncü aşama ise ölen rehinelerin cenazelerinin iadesi ve Gazze'nin yeniden inşa sürecini kapsayacak.