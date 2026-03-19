Trump, İran’ın saldırıyla ilgisi bulunmayan Katarı hedef almasının “haksız ve adaletsiz” olduğunu belirterek, Tahran yönetimine açık bir uyarı yaptı. ABD Başkanı, İran’ın Katar’daki enerji tesislerine yönelik saldırılarını durdurması halinde, İsrail’in Güney Pars sahasına yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

“Tekrar ederse ağır sonuçları olur”

Trump, İran’ın Katar’daki özellikle LNG tesislerini hedef almaya devam etmesi durumunda çok daha sert bir karşılık verileceğini vurguladı. ABD’nin gerekirse tek başına ya da İsrail ile birlikte hareket ederek, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını “daha önce görülmemiş bir güçle” vurabileceğini dile getirdi.

Bölgede tansiyon yükseldi

Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olan Güney Pars sahasına yönelik saldırı sonrası İran, misilleme olarak Katar’daki Ras Laffan Sanayi Bölgesini hedef aldı. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu’da enerji hatları ve stratejik tesisler üzerinden yeni bir gerilim dalgasının oluşabileceği endişelerini artırdı.