Washington Post’un üst düzey bir yönetim yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İran’a yönelik askeri operasyonları sürdürebilmek amacıyla Kongre’ye sunulacak bütçeyi Beyaz Saray’dan talep etti. Beyaz Saray’ın Kongre’ye hangi rakamı önereceği ise henüz netleşmiş değil.

Pentagon’un talebi, kamuoyunda savaşa yönelik sınırlı destek ve Demokratlar tarafından yapılan sert eleştiriler nedeniyle Kongre’de yoğun siyasi tartışmalara yol açabilir. Uzmanlar, söz konusu bütçenin ABD’nin bugüne kadar İran’a karşı yürüttüğü askeri harekâtın maliyetini katbekat aşacağını ifade ediyor.

ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının maliyeti, sadece ilk haftada 11 milyar doları aşmış durumda. Bu durum, zaten kırılgan olan ABD ekonomisi üzerinde ciddi baskı yaratabilir. Analistler, artan savunma harcamalarının bütçe açığını büyütebileceğini ve ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.