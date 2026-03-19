ABD’nin çatışmaları enerji piyasalarını vuruyor

Novak, son 30-40 yılda yaşanan savaşların çoğunun enerji kaynaklarıyla bağlantılı olduğunu belirterek, “ABD’nin başlattığı silahlı çatışmalar, enerji açısından kritik öneme sahip ülkeleri hedef alıyor. Bunlar arasında İran, Irak, Kuveyt, Suriye ve Libya gibi ülkeler var” dedi.

Petrol ve doğal gaz sevkiyatında ciddi aksaklıklar

Orta Doğu’daki çatışmaların, günlük en az 20 milyon varil petrol sevkiyatını etkilediğini vurgulayan Novak, “Hürmüz Boğazı’nda etkilenen petrol ve petrol ürünleri miktarı, dünya genelindeki tüketimin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor” bilgisini paylaştı.

Novak ayrıca küresel doğal gaz piyasalarına ilişkin de uyarıda bulunarak, “Üretilen doğal gazın yaklaşık yüzde 20’si dünya piyasalarına ulaştırılamıyor. Bölgede duran sevkiyatlar, küresel ticaretin yaklaşık üçte birini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda tedirginlik

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonucu, enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda trafiğin aksaması ve arz endişeleri, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.