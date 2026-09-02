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Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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