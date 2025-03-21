Gözaltı ve Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Mart Salı günü gözaltına alınan Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Saymaz’ın daha önce Gezi olayları nedeniyle ceza alan bazı kişilerle telefon görüşmeleri yaptığı belirtilirken, gazeteci hakkında "açık kaynak araştırmaları" da yapıldığı ifade edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi. Gazeteci, adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Saymaz’dan Açıklama: "Susturulmak İsteniyorum"

Saymaz, hakkında yürütülen soruşturma ve ev hapsi kararına ilişkin avukatı Aslı Kazan aracılığıyla bir mesaj paylaşarak, suçlamaları reddetti.

Gezi olaylarını bir muhabir olarak takip ettiğini vurgulayan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi eylemlerini, 1 Haziran’dan itibaren gazeteci kimliğimle takip ettim ve gelişmeleri objektif şekilde aktardım. Hiçbir şekilde provokasyona ya da sokağa çağrı yapmadım. 12 yıldır bu olaylar nedeniyle herhangi bir suçlama ile karşılaşmadım. Şimdi ise bu dosya üzerinden hedef alınıyorum.”

Saymaz, gazetecilik faaliyetlerinin engellenmek istendiğini savunarak, "İtibar suikastına uğruyorum. Suçsuz ve masumum. Eşime, oğluma ve aileme sarılarak herkese selam gönderiyorum." dedi.

Gazeteci Saymaz’ın ev hapsi süreci ve soruşturmanın seyri kamuoyunun gündeminde yer almaya devam edecek.