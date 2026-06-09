Türkiye genelinde istihdam piyasası hareketli bir dönemden geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan güncel İŞKUR verileri, hem iş arayanlar hem de işverenler için kritik ipuçları barındırıyor. Açıklanan rapora göre, Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda 590 bine yakın kişi yeni işine kavuşurken, piyasadaki eleman ihtiyacı ise katlanarak artmaya devam ediyor. Güncel verilere göre Türkiye genelinde şu anda tam 894 bin 137 açık iş pozisyonu doldurulmayı bekliyor.

Kadınlar ve Gençler İstihdamın Merkezinde

İŞKUR'un işe yerleştirme süreçlerinde kadın ve genç istihdamına yönelik pozitif grafik dikkat çekti. İlk 5 ayda iş başı yapan toplam 589 bin 894 kişinin;

232 bin 381'ini kadınlar,

176 bin 761'ini gençler oluşturdu. Ayrıca engelli istihdamında 19 bin 847 kişiye ulaşılırken, yükseköğretim mezunu 112 bin 265 kişi de İŞKUR aracılığıyla iş dünyasına adım attı. Bu başarı için İŞKUR ekipleri sahaya inerek 300 bine yakın iş yeri ziyareti yaptı ve 1.4 milyona yakın bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirdi.

Zirve Değişmedi: Sanayi Üretimi ve Güvenlik Sektörü Lider!

Ekonominin can damarı olan imalat sanayisi, 304 bin 762 açık iş ilanıyla işverenlerin en çok personel aradığı sektörlerin başında yer aldı. Meslek gruplarına bakıldığında ise toplumsal ihtiyaçlar ve dönemsel hareketlilikler listeyi şekillendirdi.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm ve otelcilik elemanı ihtiyacı tavan yaparken; özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve genel güvenlik görevlisi kadroları en çok talep gören ve en fazla işe yerleştirme yapılan alanlar oldu.

En Çok Eleman Aranan İlk 10 Meslek

Piyasada şu an acil olarak en fazla kontenjana sahip olan ve öne çıkan meslekler ise şöyle sıralandı:

Sıra Meslek Grubu 1 Beden İşçisi (Genel) 2 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) / Güvenlik Görevlisi 3 Turizm ve Otelcilik Elemanı 4 Temizlik Görevlisi 5 Servis Elemanı (Garson) 6 Reyon / Market Elemanı 7 Satış Elemanı / Danışmanı 8 Kasiyer 9 Makineci (Dikiş) / Konfeksiyon İşçisi 10 Ön Muhasebeci

Tekstil sektöründeki konfeksiyon işçilerinden, lojistik arkasındaki ambar ve depo görevlilerine; hizmet sektörünün yükünü sırtlayan aşçı ve bulaşıkçılardan, dijital dünyanın sesi olan çağrı merkezi temsilcilerine kadar yüz binlerce pozisyon, kendilerine uygun adayları bekliyor.

Uzmanlar, iş arayan vatandaşların İŞKUR sistemindeki profillerini güncel tutmalarının ve özellikle bu yoğun talep gören mesleklerdeki ilanları yakından takip etmelerinin iş bulma şansını ciddi oranda artıracağını belirtiyor.