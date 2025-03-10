İş Gücü Piyasasında Öne Çıkan Veriler

Rapora göre, Şubat 2025 itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2.144.036 kişi olarak belirlendi. Bu işsizlerin %50,6’sını erkekler, %49,4’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Genç işsiz oranı ise dikkat çekici bir seviyede; 15-24 yaş aralığındaki işsizlerin oranı %19,9 olarak kaydedildi.

İŞKUR’un verilerine göre, Şubat ayında 154.518 açık iş ilanı alınırken, yılın ilk iki ayında bu rakam 355.290’a ulaştı. Açık iş ilanlarının büyük çoğunluğu (%99,6) özel sektör tarafından verilmiş durumda.

En Çok Eleman Aranan Sektörler

İstihdam raporuna göre, en fazla açık iş ilanı imalat sanayi sektöründe bulunuyor. 137.424 açık iş ilanı ile imalat sektörü, Türkiye iş gücü piyasasında önemli bir yer tutuyor. En çok eleman aranan meslekler ise şu şekilde sıralandı:

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Servis Elemanı (Garson)

Güvenlik Görevlisi

Reyon Görevlisi

Satış Danışmanı (Perakende)

Şubat Ayında 96 Binden Fazla Kişi İşe Yerleştirildi

İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında toplam 96.692 kişi iş sahibi oldu. Bu işe yerleştirmelerin %63,8’i erkek, %36,2’si kadın çalışanlardan oluşuyor. Ocak-Şubat döneminde ise toplam 204.084 kişi iş buldu.

İşgücü Destek Programları ve Eğitimler

İŞKUR, işsizlerin istihdama kazandırılması için çeşitli mesleki eğitim programları da düzenliyor. Şubat ayında gerçekleştirilen 1.211 programdan 6.295 kişi faydalandı. En çok kursiyer alan meslekler ise şunlar oldu:

Metal Mamuller Montaj İşçisi

Dokuma Konfeksiyon Makineci

Plastik Mamuller İmal İşçisi

Ayrıca, işbaşı eğitim programlarına 8.819 kişi, mesleki eğitim kurslarına ise 1.852 kişi katıldı.

İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri

Şubat ayında iş arayan bireylere yönelik 268.014 bireysel danışmanlık görüşmesi yapılırken, işverenlerle de 133.095 ziyaret gerçekleştirildi. Aynı dönemde öğrencilere yönelik 2.044 okul ziyareti ile kariyer rehberliği hizmetleri sunuldu.

Şubat 2025 İstihdam Raporu, Türkiye’de iş gücü piyasasının ağırlıklı olarak hizmet ve imalat sektörlerinde eleman ihtiyacı duyduğunu gösteriyor. Özellikle özel güvenlik, hizmet sektörü ve satış alanlarındaki açık iş ilanları, bu mesleklerdeki personel talebinin sürdüğünü ortaya koyuyor. İş arayan bireyler için İŞKUR’un sunduğu eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri, istihdama katılım açısından önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu veriler, Türkiye iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamak ve gelecekteki istihdam stratejilerini belirlemek açısından kritik öneme sahip.