Limanlarda teslim alınan araçlar, tırlara yüklenerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaştırılıyor. Buradan da tampon bölgeye geçirilip Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor. Yıllar süren savaşın ardından yeniden canlanan şehirlerin sokaklarını süsleyen bu araçlar, Şam’dan Halep’e kadar pek çok noktada insanların ulaşım ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, adeta umut taşıyor.

Sektörde uzun yıllardır görev yapan tır şoförleri, bu sürecin görünmeyen kahramanları. 27 yıllık tır şoförü Aydın Eker, “Son iki yıldır bu hatta çalışıyorum. Her seferde 6 aracı yüklüyoruz ve ayda 3-4 sefer yapıyoruz. İskenderun Limanı’ndan araçları alıp Cilvegözü’ne getiriyoruz. Tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz. Geçişler artık daha düzenli ve sorunsuz. Buraya gelmeden önce Irak hattında çalışıyordum. Şimdi Suriye için sefer yapıyoruz” diyor.

Benzer şekilde, iki yıldır bu güzergâhta çalışan Mehmet Ay da, araçların yolculuğunu şöyle anlatıyor: “Ayda yaklaşık 4 sefer yapıyorum. 10 gün içinde 150 araç taşımış oluyoruz. Araçları İskenderun’dan alıyoruz, Cilvegözü’nden geçerek yaklaşık 4 kilometre ötedeki tampon bölgede teslim ediyoruz. Sonra Türkiye’ye geri dönüyoruz.”

Yoğunluk gün geçtikçe artarken, bu durum sürücülere de yansıyor. 22 yıllık tır şoförü Abdulali Ay, yaşanan artışı şu sözlerle anlatıyor: “Ayda ortalama bin 500 araç Suriye’ye geçiyor. Günde bir sefer yapılması gerekirken burada günlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yoğunluk arttı, gümrükte 3-5 gün sıra beklediğimiz oluyor. Günlük ortalama 350 ila 400 tır buradan geçiyor.”

Bir zamanlar savaşla anılan bölgelerde artık trafikte ikinci el araçlar göze çarpıyor. Cilvegözü’nden geçen her tır, sadece bir taşıma aracı değil; yıllarca süren yıkımın ardından hayatı normale döndürmeye çalışan bir sistemin dişlisi. Yani bu tırlar yalnızca araç değil, umut taşıyor.