Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., yeni yapılanması doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Sébastien Jacquet’nin bugünden itibaren geçerli olmak üzere Kalite Direktörü (Chief Quality Officer) olarak atandığını duyurdu. Jacquet, bu görevde şirketin yeni CEO’su olarak atanan Antonio Filosa’nın yerini alacak.

Daha önce Mühendislik ve Teknoloji Direktör Yardımcılığı ile Araç Serisi Üstü ve Proje Mühendisliği Liderliği görevlerini üstlenen Sébastien Jacquet, kalite, otomotiv mühendisliği ve teknolojisi, Ar-Ge ve proje yönetimi alanlarında yaklaşık 25 yıllık kapsamlı bir deneyime sahip. Kendisi ayrıca şirketin ilk çok enerjili platformu olan STLA Medium’un lansmanında da kritik bir rol oynadı.