İran’da devam eden gösteriler ve iç karışıklıklar sürerken, Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan bazı İranlı turistler, ülkelerinde yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. İranlı ziyaretçiler, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların üzerinde olabileceğini öne sürdü.

Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistlerin büyük bölümünün Van’da 3 ila 4 gün konaklayacağı, bazı ziyaretçilerin ise yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra İran’a geri döneceği öğrenildi. Kent merkezinde alışveriş yapan ve turistik alanları ziyaret eden İranlıların, dönüş planlarını netleştirdikleri belirtildi.

“İnternet yok, televizyonlar çalışmıyor”

İranlı ziyaretçiler, ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ederken, güvenlik endişesi nedeniyle olaylara ilişkin net açıklamalardan kaçındı. Bazı İranlı turistler, İran’da internet erişiminin kesik olduğunu ve televizyon yayınlarının çalışmadığını belirterek, bu nedenle yaşananlara dair sağlıklı bilgi alınamadığını söyledi. Ziyaretçiler, kulaktan kulağa yayılan bilgilere göre ölü sayısının açıklanan resmi rakamların üzerinde olabileceğine dair iddiaların konuşulduğunu dile getirdi.

Röportaj vermekten kaçındılar

Ülkelerine yeniden dönecek olmaları nedeniyle İranlı ziyaretçilerin büyük bölümü basın mensuplarına röportaj vermek istemedi. Güvenlik gerekçesiyle kameralar karşısında konuşmaktan kaçınan ziyaretçiler, Van’a yalnızca kısa süreli tatil ve alışveriş amacıyla geldiklerini vurguladı.

Türkiye’ye giriş yapan bir İranlı turist, “Her ne problem olursa olsun İran bizim vatanımızdır. Biz İran’ı seviyoruz. Buraya sadece gezmek için geldik. Üç gün kalıp geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Kapıköy’de geçişler kontrollü sürüyor

Kapıköy Gümrük Kapısı’ndaki giriş-çıkışların kontrollü şekilde devam ettiği öğrenilirken, yetkililer bölgede şu ana kadar herhangi bir olağanüstü durumun bulunmadığını bildirdi.

Uluslararası raporlarda ölü sayısı 2 bin 571 olarak açıklandı

Öte yandan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 571, tutuklananların sayısının ise 18 bin 434 olduğunu duyurmuştu.