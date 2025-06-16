Türkiye ile Almanya ve Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirdiği yoğun taşıma operasyonlarıyla sektörde fark yaratan Intermax Logistics, Münih’te düzenlenen Transport Logistic Fuarı’nda bir kez daha yerini aldı. Şirket, 100'ün üzerinde ülke ve bölgeden 75 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda, yeni pazarlara açılma hedeflerini güçlendiren verimli toplantılar gerçekleştirdi.

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, ADR’li taşımacılık başta olmak üzere kimya sektörüne sundukları yüksek kalitedeki hizmetlerine fuarda gösterilen ilginin, sektördeki öncülüklerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti

Kimyevi taşımalardaki uzmanlığını sergiledi

Yeni iş birlikleri kurarak sektördeki konumlarını daha da sağlamlaştırdıklarını ifade eden Çelikel, “Her geçen yıl fuara daha hazırlıklı katılıyoruz ve bu yıl da iş fırsatlarını en verimli şekilde değerlendirdik. Global trendleri yakından takip ederek yenilikçi çözümlerimizi daha da ileriye taşıyoruz. Yaptığımız görüşmeler, mevcut bağlantılarımızı güçlendirdiği gibi yeni projeler için de önemli kapılar açtı. Kimya sektöründeki uzmanlığımızı uluslararası arenada bir kez daha sergileyerek yeni pazarlar için yeni iş birlikleri kurduk.” diye konuştu.

Avrupa’daki imzasını büyütecek

Çelikel, geleceğe dair hedeflerinin büyük olduğunu dile getirerek, “İki yıl sonraki fuara geldiğimizde çok daha güçlü bir altyapımız olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Intermax Logistics olarak, global ölçekte yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Her yeni iş birliğinin, müşterilerine daha hızlı, daha güvenilir ve daha yenilikçi çözümler sunma taahhütlerini pekiştirdiğini vurgulayan Çelikel, Avrupa çapındaki hizmetlerini daha geniş alana yayma konusundaki çalışmalarının süreceğini de sözlerine ekledi.