Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Serkan Günaydın, enerji, perakende, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde 24 yılı aşkın üst düzey yöneticilik deneyimine sahip.

Kariyerine Petrol Ofisi’nde başlayan Günaydın, ardından Enerjisa’da kurumsal satış alanında görev aldı. IC Holding Enerji Grubu bünyesinde Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Günaydın, daha sonra Aksa Elektrik’te Satış Direktörü olarak çalıştı. 2017–2022 yılları arasında CK Boğaziçi Elektrik’te Satış Direktörü olarak görev yaptı.

Sonrasında ise kurumsal müşterilere yönelik yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji dönüşümü alanlarında danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. Bu kapsamda özellikle enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj altyapıları ve enerji yönetim yazılımları gibi yeni nesil enerji teknolojileri üzerine projeler geliştirilmesine destek verdi.

3 Mart 2026 itibarıyla Teknoser ailesine katılan Serkan Günaydın’ın, enerji dönüşümünün hız kazandığı ve dijital teknolojilerin sektörü yeniden şekillendirdiği bu dönemde; Teknoser’in güçlü saha deneyimi ve teknolojik altyapısı odağında enerji teknolojileri, dijital altyapılar ve veri odaklı çözümleri bir araya getiren projelere liderlik etmesi hedefleniyor.