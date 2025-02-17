Starmer, İngiliz askerlerini Ukrayna'ya göndermenin kolay bir karar olmadığını vurgularken, bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla saldırganlık yapmasını engelleme açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi, Putin’in yeniden saldırmasına olanak tanımayacak şekilde kalıcı olmalıdır," diyen Starmer, savaş sonrası dönemde İngiltere'nin, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama noktasında rol almak için asker göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Başbakan, "Bu sözleri kolayca söylemiyorum. Britanyalı askerlerin tehlikeye atılmasının sorumluluğuna derinden hissediyorum," diyerek, Ukrayna'nın güvenliğini sağlama çabalarının yalnızca bölgenin değil, kendi güvenlikleri için de önemli olduğunu ifade etti.

Fransa’nın ev sahipliğinde yapılacak zirveye İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka liderlerinin yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak. Zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı’na son verme yolları ve barış gücü oluşturulması ile ilgili konular masaya yatırılacak.