İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İstanbul'da yasadışı üretilen sahte alkol ürünlerini tüketen kişiler hayatını kaybetti ya da ciddi hastalıklar yaşadı" ifadeleri yer aldı. Bakanlık, Türkiye'ye seyahat eden İngiliz vatandaşlarını alkollü içkileri yalnızca lisanslı tekel dükkanlarından almaları, içki şişelerinin etiketlerini ve kapaklarını kontrol etmeleri ve ev yapımı alkollü içeceklerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, Mart ayında başlayacak olan Ramazan ayı ile ilgili de güncel bir uyarı yayımlandı. Bakanlık, Türkiye'de Ramazan boyunca, "arabanız da dahil olmak üzere gündüz vakti halka açık yerlerde yemek yemek, içecek içmek, sigara içmek veya sakız çiğnemek; yüksek sesle müzik dinlemek ya da dans etmek; toplum içinde küfür etmek" gibi davranışların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seyahat uyarısında ayrıca, Türkiye'ye seyahat edenlerin kıyafetlerinin yerel kurallara uygun olmasına özen göstermeleri gerektiği de belirtildi.