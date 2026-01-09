Dezenflasyon sürecinin kalıcı hale gelmesiyle birlikte bankacılık başta olmak üzere perakende ve ulaştırma sektörlerinin pozitif ayrışması öngörülüyor.

Dezenflasyon süreci kalıcı hale geliyor

Türkiye sermaye piyasalarında 35 yıllık deneyime sahip olan İnfo Yatırım, 2026 Strateji Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. İnfo Yatırım Araştırma Birimi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin ana makro hikâyenin, dezenflasyon sürecinin geçici baz etkilerinin ötesine geçerek beklentiler kanalıyla daha kalıcı ve yapısal bir zemine oturması olduğu vurgulandı.

Raporda, para politikasında sürdürülen sıkılığın ve politika çerçevesindeki tutarlılığın yalnızca gerçekleşen enflasyon verilerinde değil, enflasyon beklentilerinde de belirgin bir iyileşme sağladığı ifade edildi. CDS (Kredi Risk Primi) tarafında gözlenen kalıcı gerilemenin ise makro istikrarın güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.

BIST 100 için 2026 hedefi: 15.800

İnfo Yatırım, temel ve teknik analizlerin birlikte kullanıldığı modelleme çalışması sonucunda 2026 yılı BIST endeks hedefini 15.800 olarak açıkladı. Raporda, 2025 yılında makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle temel varsayımların tam anlamıyla gerçekleşmemesinin hedeflerin güncellenmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Bu nedenle, piyasa fiyatlamalarını daha hızlı yansıtan teknik analiz göstergelerinin de modele dahil edildiği ve bu yaklaşımın 2026 yılı için daha dengeli bir projeksiyon sunduğu kaydedildi.

Bankacılık, perakende ve ulaştırma sektörleri pozitif ayrışabilir

Faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte, baskılanmış hisse değerlemelerinin daha rasyonel seviyelere doğru yeniden fiyatlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu süreçte özellikle;

Bankacılık

Perakende

Ulaştırma

İç talebe ve krediye duyarlı sektörlerin

olumlu ayrışmasının öne çıkacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca, 2026 yılında yatırımcılar açısından bilanço kalitesi yüksek, borçluluğu sınırlı ve sürdürülebilir kârlılık sunan şirketlerin ön planda olacağı öngörüsüne yer verildi. Yabancı yatırımcı ilgisinin de özellikle bankacılık sektörü üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Türkiye, CDS’teki gerilemeyle yabancı yatırımcının radarında

Küresel ölçekte gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkı para politikası döngüsünün sonuna yaklaşması ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi, 2026 yılında küresel likidite koşullarının gelişmekte olan ülkeler lehine evrilmesine zemin hazırlıyor.

Bu çerçevede; reel faiz avantajı sunan, büyüme potansiyeli yüksek ve değerleme iskontosu barındıran ülkelerin sermaye akımlarından daha olumlu etkilenmesi beklenirken, Türkiye bu grupta öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. CDS’teki düşüşün ve makro politika çerçevesindeki iyileşmenin, Türkiye varlıklarını yabancı yatırımcılar açısından yeniden cazip hale getirdiği ifade edildi.

2026 yılı makroekonomik beklentileri

İnfo Yatırım’ın raporunda yer alan 2026 yılı temel makroekonomik beklentiler şu şekilde sıralandı:

Enflasyon: %22

Dolar/TL: 50,19

Euro/TL: 60,65

TCMB politika faizi: %28

Ekonomik büyüme: %3,7

Raporda, 2025’in ilk dokuz ayında tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeyi desteklediği; tarım sektöründeki olumsuzluklara rağmen tarım dışı ekonomik aktivitenin dirençli kaldığı belirtildi. 2026 yılında ise küresel finansal koşullardaki gevşeme ve ithalattaki gerilemenin net ihracatın büyümeye yeniden pozitif katkı vermesini sağlayacağı öngörüldü.