Endekslerde Gün Sonu Rakamları

Kapanışta:

Dow Jones Industrial Average 200 puanın üzerinde artarak yüzde 0,47 yükselişle 49.625,97 puana çıktı.

S&P 500 yüzde 0,69 primle 6.909,51 puana ulaştı.

Nasdaq Composite ise yüzde 0,90 değer kazanarak 22.886,07 puana tırmandı.

Teknoloji hisselerindeki alımlar Nasdaq öncülüğünde geniş tabanlı bir yükselişi beraberinde getirdi.

Yüksek Mahkeme’den Yetki Sınırı

ABD Yüksek Mahkemesi, tarifelerin dayanağı olarak gösterilen Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında başkana doğrudan gümrük vergisi koyma yetkisi verilmediğine hükmetti. Karar 6’ya karşı 3 oyla alındı.

Mahkeme kararında, vergi ve gümrük düzenlemelerinin anayasal olarak Kongre’nin yetki alanında olduğuna dikkat çekildi.

Analistler, söz konusu kararın:

Tarife yükü altında kalan şirketler için maliyet baskısını azaltabileceğini,

Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini,

Küresel ticarette tansiyonu geçici olarak düşürebileceğini

değerlendiriyor.

Trump’tan Yeni Hamle Sinyali

Kararın ardından açıklama yapan Trump, kararı “son derece hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü kapsamında halihazırdaki tarifelere ek olarak yüzde 10’luk küresel bir tarife uygulamasına yönelik karar imzalayacağını duyurdu.

Bu açıklama, ilerleyen dönemde ticaret politikalarına ilişkin yeni hukuki ve siyasi tartışmaların gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Zayıf Büyüme, Yüksek Enflasyon

Makroekonomik veriler ise karışık bir tablo ortaya koydu:

ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüyerek beklentilerin altında kaldı.

2025 genelinde büyüme yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) aralıkta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3 artarak enflasyon baskısının sürdüğünü gösterdi.

İmalat PMI şubatta 51,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 56,6’ya aşağı yönlü revize edildi.

Veriler, ekonomik büyümede yavaşlama sinyalleri ile enflasyonist baskıların aynı anda devam ettiğine işaret ederken, yatırımcıların gözleri önümüzdeki dönemde Federal Reserve politikalarına çevrildi.

Genel Değerlendirme

Yüksek Mahkeme’nin tarife kararı kısa vadede piyasalara moral verirken, Trump’ın alternatif tarife planı belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Wall Street’te yükseliş eğilimi güç kazanmış olsa da, büyüme-enflasyon dengesine ilişkin soru işaretleri yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden olabilir.