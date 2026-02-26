Detaylara göre, tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,3 artarak 85,7’ye ulaştı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 yükselerek 104,1 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi önceki ay ile aynı kalarak 113,8 seviyesinde gerçekleşti.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 2,9 artışla 115,9’a çıktı. Buna karşılık, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 düşüşle 83,9 seviyesine geriledi.
Ekonomistler, tüketici ve sektör güvenindeki artışın, Şubat ayında ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentilerin olumlu seyrettiğini gösterdiğini belirtiyor.