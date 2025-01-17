“Adaleti Mumla Arıyoruz”

Tutuklamalar ve yargı sürecine dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yargının bağımsız olması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, “Yargının bu kadar siyasetin aracı haline geldiği bir dönemi Türkiye daha önce yaşadı mı bilmiyorum. Eğer 25-30 yıl önceki adalet sistemini arıyorsak, gerisini konuşmak anlamsız. Adaletli olmak hepimizin görevi ancak bugün adaleti mumla arıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Sessiz Kalmayın”

Adaletsizliklere karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini belirten İmamoğlu, şu çağrıda bulundu:

“Bunu seyretmek, ‘Bana bir şey olmaz’ diye düşünmek, kişinin kendisini aldatmasıdır. Kimse ‘Bu sorun beni ilgilendirmez’ dememeli. Adalet herkes için gerekli, adaleti kaybettiğimizde herkes kaybeder.”

“Rıza Akpolat İçin Hukuki Mücadele Sürecek”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanma sürecini eleştiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Bir kişiye uydurma suç isnat ediliyor ama aynı iddialarla bağlantılı diğer kurumlara karşı hiçbir adım atılmıyor. Kusuru, hatası olan varsa cezasını çeksin; ancak adil yargılama herkesin hakkıdır.”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma sürecine de değinen İmamoğlu, “Apar topar hapse atıldı ve neredeyse üç ay geçmesine rağmen hâlâ iddianamesi yazılmadı. Böyle bir sistem kabul edilemez,” dedi.

“Hesap Verecekler”

İmamoğlu, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bu kötülükleri yapan, kul hakkı yiyen herkes hem bu dünyada hem de ahirette ağır bir şekilde hesap verecek. Biz, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Başkan İmamoğlu’nun açıklamaları, yargı bağımsızlığı ve adalet arayışı konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.