TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçları, imalat sanayinde kapasite kullanımının sınırlı da olsa artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu. Veriler, arındırılmış ve arındırılmamış göstergiler arasında sınırlı bir ayrışma yaşandığını gösterdi.